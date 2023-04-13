Слово и дело

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Туристка из России возмутилась вопросом египетского таксиста о национальной принадлежности

Туристка из России возмутилась вопросом египетского таксиста о национальной принадлежности

Российская туристка оказалась в шоке после упрека египетского таксиста в ее адрес. Местный водитель предложил женщине не говорить, что она из РФ.

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