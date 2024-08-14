Вопросы обеспечения живучести кораблей и судов Военно-Морского Флота обсудили на форуме «АРМИЯ-2024»

В дискуссии приняли участие представители научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности (организаций), федеральных и региональных органов исполнительной власти, неподведомственных Министерству обороны Российской Федерации.
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