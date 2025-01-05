В РФ предложили обязать работодателей давать полис ДМС всем сотрудникам

Состояние здоровья работников оказывает значительное влияние на производительность труда, в связи с чем работодателей нужно законодательно обязать приобретать для своих работников страховой полис добровольного медицинского страхования (ДМС).
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