Тайны паспортного стола: почему звезды отказывались от родовых фамилий

Мне всегда было интересно, что стоит за сменой имени или фамилии у публичных людей. Это просто звучный псевдоним для сцены или попытка переписать личную историю, спрятаться от прошлого? Изучая биографии известных советских и российских артистов, я пришла к выводу, что за каждым таким решением стоит целый клубок семейных драм, амбиций и иногда — удивительных совпадений.