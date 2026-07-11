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Новости для Фанов

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Тайны паспортного стола: почему звезды отказывались от родовых фамилий

Мне всегда было интересно, что стоит за сменой имени или фамилии у публичных людей. Это просто звучный псевдоним для сцены или попытка переписать личную историю, спрятаться от прошлого? Изучая биографии известных советских и российских артистов, я пришла к выводу, что за каждым таким решением стоит целый клубок семейных драм, амбиций и иногда — удивительных совпадений.

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