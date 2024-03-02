Радимов извинился перед «Спартаком» за прогноз про «трешку» от «Зенита»: «Признаю, был неправ, браво! Забей Игнатов в концовке, я бы вообще в студию не пришел»

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ. За несколько дней до матча бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Спартак» «приедет в Петербург, получит трешку и поедет обратно».