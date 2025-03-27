В ЮНЕСКО сообщили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР

Денис Устинов/ТАСС Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) следит за случаями гибели журналистов в результате атак боевиков ВСУ в Луганской Народной Республике, заявил представитель организации агентству ТАСС.
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