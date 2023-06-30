В России начались продажи Chery Arrizo 8

Продажи нового седана китайской марки Chery – Arrizo 8 – стартовали в России. По этому поводу была устроена масштабная презентацию, на которую пригласили более 300 человек – потенциальных и действующих клиентов компании, селебрити и журналистов.
Продажи нового седана китайской марки Chery – Arrizo 8 – стартовали в России. По этому поводу была устроена масштабная презентацию, на которую пригласили более 300 человек – потенциальных и действующих клиентов компании, селебрити и журналистов.
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