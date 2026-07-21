В Тюмени из-за паводка вода из кранов приобрела запах гнили

В Тюмени местные жители столкнулись с неприятным запахом воды из кранов. По сообщениям горожан, вода пахнет болотной тиной, использовать её для гигиенических процедур и приготовления пищи практически невозможно — после мытья запах остаётся на коже и волосах, бытовые фильтры не справляются.