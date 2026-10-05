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Рязанские новости

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Маркетплейсы подключат к закупкам для образовательных учреждений

Маркетплейсы подключат к закупкам для образовательных учреждений

Эксперимент с закупками через маркетплейсы стартует в 2026 году и продлится до 2028 года. Площадки должны иметь логистику в 45 регионах и не менее двух поставщиков товаров для оснащения образовательных учреждений.

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