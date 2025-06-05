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В российском регионе остановили поезда из-за взрыва на железной дороге

В российском регионе остановили поезда из-за взрыва на железной дороге

В Воронежской области остановили несколько поездов из-за взрыва на железной дороге. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

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