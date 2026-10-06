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Воронежские новости

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Международный инвестиционный форум пройдет в Москве в декабре

Международный инвестиционный форум пройдет в Москве в декабре

Форум «Россия зовёт!» соберёт представителей власти, бизнеса и инвесторов для обсуждения макроэкономики, региональных проектов и фондового рынка.

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