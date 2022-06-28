У Пентагоні високо оцінили дії ЗСУ Збройні сили України чинять завзятий опір у Лисичанську та його околицях, заявив високопоставлений співробітник Пентагону «З військової точки зору, то невелика кількість українців, яка утримувала росіян у Сєвєродонецьку так довго , як вони це робили, – це те, що ми всі вивчатимемо в майбутньому», – заявив високопосадовець американського […] Сообщение У Пентагоні високо оцінили дії ЗСУ появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.