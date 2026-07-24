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Делягин: Wildberries готов вложиться в ПВО, но закон запрещает бизнесу защищаться от дронов

Делягин: Wildberries готов вложиться в ПВО, но закон запрещает бизнесу защищаться от дронов

После массированной атаки БПЛА на склады Wildberries в Ленинградской области и Санкт-Петербурге вновь заговорили о том, почему крупный бизнес не может самостоятельно обезопасить свою инфраструктуру от беспилотников.

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