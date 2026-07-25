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В ближайшие годы отопление в Германии может подорожать вдвое

В ближайшие годы отопление в Германии может подорожать вдвое

Предложенный правоцентристской коалицией новый закон об отоплении может почти удвоить ежегодные расходы на отопление к 2040 году для жилых зданиях, в которых установлены обновленные газовые или жидкотопливные системы отопления, говорится в исследовании Немецкого экономического института (IW), 25 июля пишет газета Rheinische Post.

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