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Царьград

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Полиция Британии задержала латвийцев за проникновение на базу RAF

Полиция Британии задержала латвийцев за проникновение на базу RAF

В Великобритании двоих латвийцев арестовали после проникновения на базу RAF Molesworth 7 октября. Обвиняемые могут получить до 14 лет лишения свободы за нарушение Закона о национальной безопасности 2023 года.

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