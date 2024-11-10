В российских школах вместо звонков будут звучать музыкальные произведения

Министерство просвещения России в сотрудничестве с Всероссийским центром художественного творчества запускает проект «Музыка вместо звонков», в рамках которого школьные звонки будут заменены мелодиями из классической и популярной музыки.
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