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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Уберу пилота из «Мерседеса», но не допущу повторения истории Хэмилтона и Росберга»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф ответил, рискует ли повториться противостояние Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга с текущим составом – Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом .

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