В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?

Виталий Кирпиченко Форма одежды военнослужащего должна быть и удобной и красивой. Сейчас она не соответствует этим требованиям. новые фуражки и мундиры изобилуют блестящими латунными вензелями и квадратиками, нелепо выглядит современный военный человек. Огромная фура мешает везде6 на корабле, в авто, даже в трамвае. Тюрбан какойто несуразный. Лучшие фуражки -- периода войны 1914 года.

Samarium Как клоуны на арене выглядят...Специально что ли ТАКОЕ чудо создали ???