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В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?

В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?

В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?  Офицеры царской России выглядели блестяще.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Форма одежды военнослужащего должна быть и удобной и красивой. Сейчас она не соответствует этим требованиям. новые фуражки и мундиры изобилуют блестящими латунными вензелями и квадратиками, нелепо выглядит современный военный человек. Огромная фура мешает везде6 на корабле, в авто, даже в трамвае. Тюрбан какойто несуразный. Лучшие фуражки -- периода войны 1914 года.
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16 час.
Samarium
Как клоуны на арене выглядят...Специально что ли ТАКОЕ чудо создали ???
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15 час.
Владимир Козлов
Точно. Какие-то театрально-бутафорские наряды, а не форма. Особенно смешно когда обвешиваются, как написано, всякими бранзулетками и аксельбантами. А фуражки, лично мне, очень напоминают эсесовские. Цвет формы у таможенной службы - бордовый, вообще кошмар. Мужчины в такой форме смотрятся, мягко говоря, как-то не по-мужски. Форма должна быть строгой, удобной, из натуральных тканей для всех, для разных сезонов - своя. И обувь не должна портить ноги.
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15 час.

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