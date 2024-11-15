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Вечерний Новосибирск

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Срывом ввода «Спортивной» и 4-го моста заинтересовалась прокуратура в Новосибирске

Срывом ввода «Спортивной» и 4-го моста заинтересовалась прокуратура в Новосибирске

Причины срыва сроков строительства станции метро «Спортивная» и 4-моста в Новосибирске обсудили на межведомственном совещании в прокуратуре под руководством первого заместителя прокурора области Сергея Коростелева.

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