Выборы-2024: кандидат в губернаторы Сергей Малинкович отдал свой голос

Он проголосовал на избирательном участке в центре города Сегодня в Петербурге проходит третий день голосования на выборах губернатора, довыборах депутата Законодательного собрания и муниципальных выборах.
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