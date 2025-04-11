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Спортсмен из Котовска завоевал две медали на Международном Югорском лыжном марафоне

Спортсмен из Котовска завоевал две медали на Международном Югорском лыжном марафоне

В Ханты-Мансийске завершился Международный Югорский лыжный марафон. Его провели уже в седьмой раз. За победу боролись профессионалы и любители лыжного спорта из 47 регионов России, а также лыжники из Белоруссии, Казахстана, Польши и Словакии.

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