Спортсмен из Котовска завоевал две медали на Международном Югорском лыжном марафоне

В Ханты-Мансийске завершился Международный Югорский лыжный марафон. Его провели уже в седьмой раз. За победу боролись профессионалы и любители лыжного спорта из 47 регионов России, а также лыжники из Белоруссии, Казахстана, Польши и Словакии.