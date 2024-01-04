ВС РФ на запорожском направлении получили модернизированные танки Т-80БВМ

Российские подразделения на запорожском направлении впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ с улучшенной системой защиты и повышенной проходимостью, что делает их очень эффективными в боях, сообщил командир танкового подразделения Вооруженных сил РФ.
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