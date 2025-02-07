5 способов поднять настроение за 5 минут

Иногда жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы, которые могут испортить настроение на весь день. Однако, не стоит отчаиваться, ведь существуют простые и эффективные способы, которые помогут вам быстро вернуть себе хорошее расположение духа всего за несколько минут.
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