Челябинское предприятие оштрафовали за взятки сотруднику завода

По постановлению прокуратуры Курганской области, челябинское предприятие ООО «Спецпроминструмент» было оштрафовано на 10 млн рублей за дачу взятки должностному лицу Каргапольского машиностроительного завода.
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