НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

3 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    со времён совдепии в челябинской губернии нет никакой экологии - одна душегубная атмосфераМинистр экологии ...
  • Misha Glusch
    титановая долина..., даже названия своего не могут придумать или не хотят или не позволяют? тогда кто?В «Титановой доли...
  • Валентина
    И почему этого горе-министра до сих пор  не заменили на кого-нибудь более достойного?  Валентина.Глава Минпросвеще...

Челябинское предприятие оштрафовали за взятки сотруднику завода

Челябинское предприятие оштрафовали за взятки сотруднику завода

По постановлению прокуратуры Курганской области, челябинское предприятие ООО «Спецпроминструмент» было оштрафовано на 10 млн рублей за дачу взятки должностному лицу Каргапольского машиностроительного завода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх