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62ИНФО | Новости Рязани

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Михайловское шоссе в Рязани три дня будет без света

Михайловское шоссе в Рязани три дня будет без света

Ресурса не будет 21, 22 и 23 апреля в связи с капремонтом воздушной линии. Ресурса не будет с 9:00 до 16:30 на улице Михайловское шоссе в домах №№ 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61.

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