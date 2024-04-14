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Глава ВЦИОМ Федоров рассказал о запросе на мир среди россиян

Глава ВЦИОМ Федоров рассказал о запросе на мир среди россиян

Известия/Эдуард Корниенко Аксиомой для большинства жителей России в вопросе урегулирования конфликта на Украине стала необходимость договариваться, но основой для мира должна стать справедливость любых решений, обеспечивающая в будущем безопасность России.

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