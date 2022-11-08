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Захарова: в американские выборы вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп

Захарова: в американские выборы вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя обвинения американской стороны, что Москва якобы вмешивается в выборы в конгресс США, подчеркнула, что это прерогатива бывшего президента Дональда Трампа.

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