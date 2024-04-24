В Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска состоялась хиротония студента 4 курса Минской духовной семинарии монаха Марка (Вабищевича) во диакона21 апреля 2024 года, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе .