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Хамзаев выступил за разрешение депутатам Госдумы носить огнестрельное оружие

Хамзаев выступил за разрешение депутатам Госдумы носить огнестрельное оружие

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости заявил, что с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов, в отношении депутатов необходимо дать депутатам право носить боевое огнестрельное оружие.

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