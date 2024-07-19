Хамзаев выступил за разрешение депутатам Госдумы носить огнестрельное оружие

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости заявил, что с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов, в отношении депутатов необходимо дать депутатам право носить боевое огнестрельное оружие.