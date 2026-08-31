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На ВЭФ могут заключить соглашения на 6,3 трлн рублей

На ВЭФ могут заключить соглашения на 6,3 трлн рублей

Росконгресс/Александр Жолобов На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году сумма заключаемых соглашений может достигнуть 6,3 трлн рублей.

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