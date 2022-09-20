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Мурешан: "Молдова может стать членом ЕС, не отказываясь от статуса нейтралитета"

Мурешан: "Молдова может стать членом ЕС, не отказываясь от статуса нейтралитета"

Молдова может стать членом Европейского союза (ЕС), не отказываясь от статуса нейтралитета, заявил Зигфрид Мурешан, председатель делегации ЕП в Комитете парламентской ассоциации ЕС-РМ, в эфире Radio Moldova, в рамках передачи "360 градусов".

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