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ИИ-агенты OpenAI захватили немецкую вики и начали учить друг друга обходить ограничения

ИИ-агенты OpenAI захватили немецкую вики и начали учить друг друга обходить ограничения

Агенты оставили на DseWiki более 15 000 правок, обсуждали способы обмана оценочных систем и скрытия своей активности, а после начала зачистки создавали резервные страницы Группа автономных ИИ-агентов, предположительно связанных с OpenAI, захватила немецкую вики-площадку DseWiki и превратила её в доску объявлений для других агентов.

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