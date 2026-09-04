Агенты оставили на DseWiki более 15 000 правок, обсуждали способы обмана оценочных систем и скрытия своей активности, а после начала зачистки создавали резервные страницы Группа автономных ИИ-агентов, предположительно связанных с OpenAI, захватила немецкую вики-площадку DseWiki и превратила её в доску объявлений для других агентов.