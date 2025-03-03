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Русская весна

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  • Валерий Ребров
    Чего только не накалякают ради пары лайков,ФСОшник на подработке доставщиком еды, это же смехЗащищал свою чест...
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«Отважные» громят натовскую технику и пехоту врага, наступая на Покровск: ещё 1 день боёв гв «Центр» (ВИДЕО)

«Отважные» громят натовскую технику и пехоту врага, наступая на Покровск: ещё 1 день боёв гв «Центр» (ВИДЕО)

Публикуем подборку моментов боевой работы бойцов группировки войск «Центр» за 1 марта по уничтожению военной техники, вооружения, пехоты и позиций ВСУ в ходе активных наступательных действий на покровском (красноармейском) направлении.

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