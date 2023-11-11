Андрей Дахин: «Экспозиция показывает ключевые направления развития региона»

«В рамках международной выставки-форума «Россия» экспозиция Нижегородской области предлагает стилизованный ландшафт городской застройки, внутри которой живут уникальные идеи, проекты и разработки Нижегородской области, — сказал д.
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