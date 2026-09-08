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В девяти регионах России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

В девяти регионах России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

Лидер — Чукотка с показателем 255,1 тысячи рублей По данным Росстата, в июне 2026 года в девяти регионах России средняя заработная плата работников организаций превысила отметку в 150 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

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