В сети опубликовали кадры весенней путины на Онежском озере 1957 года

В группе «Земля и Люди — Советская Карелия» опубликовали кинохронику Ленинградской студии документальных фильмов 1957 года, которая запечатлела весеннюю путину и традиционный лов корюшки на Онежском озере.
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