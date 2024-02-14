Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Значит, надо выборы перенести на другое время...  И объявить военное положение... А эту сволочь продажную ( самолеты)...События в Росавиа...
  • Александр Николаевич
    Нет! Нет! и Нет.  Наши евреи - это те, кто при СССР постоянно жаловался, что русские захватили все тепленькие места: ...Актёр Хазанов — п...
  • виталий панов
    Может быть, пора принять нужные законы, направленные как раз против таких деятелей? А то за глупый язык и сроки солид...События в Росавиа...

Автора 282-й статьи приговорили к 11 годам строгого режима. Упитанный чинуша теперь сам испытает на себе все тяготы тюремного быта

Автора 282-й статьи приговорили к 11 годам строгого режима. Упитанный чинуша теперь сам испытает на себе все тяготы тюремного быта

В одном из самых неожиданных оборотов судьбы последнего времени, Борис Шпигель, бывший сенатор и президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, был осужден к 11 годам строгого режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Странное это место - Совет Федерации. Сенатора арестовали, судили и осудили за создание ОПГ, организацию убийств, воровство в немыслимых масштабах. Теперь вот оказалось, что сенатор Нарусова - обладатель доказанного иностранного гражданства - и все еще сенатор. Ну да, сенатор от региона, в котором она сроду не бывала. Ну да, сенатор с двойным гражданством (как минимум). Вот недавно В.Лаптев, бывший сенатор, получил пять лет колонии, за взятки. А еще раньше случилась &quot;веселая&quot; история с бандитами Арашуковыми. Рауф Арашуков - тоже сенатор. И убийца. И организатор ОПГ. Пожизненное заключение. Теперь вот еще один бывший сенатор: взяточничество, штраф 450 миллионов(а это, между прочим, бюджет какого-нибудь мелкого райцентра в России), 11 лет строгого режима. Все эти люди принимали и принимают законы, по которым мы ОБЯЗАНЫ жить. Ну и зачем россиянам это все?
Ответить
5 час.
Алексей Тан
Странное это место - Совет Федерации...... Ничего странного!!, ... он создан сразу после расстрела Дома Советов ... в 93-ем году, и &quot;сенаторы там не выбираются...а назначаются! С НИЗУ!!... теми! у кого есть влияние и деньги.... точная копия Сената США!.
Ответить
5 час.
Алексей Тан
Это один из иудейских &quot;институтов&quot;... созданные ими по &quot; закону&quot;, в 1993-ем году.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх