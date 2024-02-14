Автора 282-й статьи приговорили к 11 годам строгого режима. Упитанный чинуша теперь сам испытает на себе все тяготы тюремного быта

Вадим Кузнецов

Странное это место - Совет Федерации. Сенатора арестовали, судили и осудили за создание ОПГ, организацию убийств, воровство в немыслимых масштабах. Теперь вот оказалось, что сенатор Нарусова - обладатель доказанного иностранного гражданства - и все еще сенатор. Ну да, сенатор от региона, в котором она сроду не бывала. Ну да, сенатор с двойным гражданством (как минимум). Вот недавно В.Лаптев, бывший сенатор, получил пять лет колонии, за взятки. А еще раньше случилась "веселая" история с бандитами Арашуковыми. Рауф Арашуков - тоже сенатор. И убийца. И организатор ОПГ. Пожизненное заключение. Теперь вот еще один бывший сенатор: взяточничество, штраф 450 миллионов(а это, между прочим, бюджет какого-нибудь мелкого райцентра в России), 11 лет строгого режима. Все эти люди принимали и принимают законы, по которым мы ОБЯЗАНЫ жить. Ну и зачем россиянам это все?