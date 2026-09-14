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РЕН ТВ

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Увидеть вкус: винное шоу представили в "Белом мысе"

Увидеть вкус: винное шоу представили в "Белом мысе"

РЕН ТВ В России придумали, как передать вкус музыкой, хореографией и словом. В винном городе "Белый мыс" культуру напитка превратили в спектакль.

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