В Архангельске мужчина украл два сварочных аппарата из подъездов

Один аппарат нашли в квартире подозреваемого, поиски второго продолжаются.В Архангельске сотрудники полиции раскрыли кражу двух сварочных аппаратов из подъездов жилого дома на улице Воскресенской.
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