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Андрей Макаревич* обвинил власти России в уничтожении русского языка

Андрей Макаревич* обвинил власти России в уничтожении русского языка

Лидер группы "Машины времени" задался вопросом, кто на самом деле является "иностранным агентом".Сбежавший в Израиль после начала спецоперации лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* порассуждал на тему врагов народа и иностранных агентов.

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