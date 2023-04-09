Андрей Макаревич* обвинил власти России в уничтожении русского языка

Лидер группы "Машины времени" задался вопросом, кто на самом деле является "иностранным агентом".Сбежавший в Израиль после начала спецоперации лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* порассуждал на тему врагов народа и иностранных агентов.