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Де Пауль — о «Золотом мяче»: «Никто никогда не сделает того, что сделал Месси, причем ему 39 лет»

Полузащитник «Интер Майами» Родриго Де Пауль после победы над «Крус Асуль» (2:0) в Кубке Кампеонес заявил, что обладателем «Золотого мяча» в 2026 году должен стать Лионель Месси, забивший победный гол в сегодняшнем матче.

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