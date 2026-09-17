Полузащитник «Интер Майами» Родриго Де Пауль после победы над «Крус Асуль» (2:0) в Кубке Кампеонес заявил, что обладателем «Золотого мяча» в 2026 году должен стать Лионель Месси, забивший победный гол в сегодняшнем матче.
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