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АвтоИдеи

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Советские автомобили, которые могли ехать 200 км/ч: неизвестная история быстрых машин

Советские автомобили, которые могли ехать 200 км/ч: неизвестная история быстрых машин

Когда речь заходит о скорости советских автомобилей, большинство вспоминает стандартные модели, которые можно было увидеть во дворах и на дорогах.

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олег петров

Катался "пассажиром" в 1991г. на ВАЗ какая-то первая модель. Хозяин поставил панель от ВАЗ-2103. 180км на спидометре. Двигатель роторный , две секции по 60 лошадей. На каждую секцию две свечи-одна зажигания, вторая дожигания. Первый раз в жизни почувствовал как при разгоне в кресло вдавливает. Да, коробка 5-ти ступка. На пятой скорости стрелка спидометра на 180км/ч ложилась. Движок работал на 76 бензине. Расход 10л на 100км. Ресурс двигателя 100 тысяч км. Если не ошибаюсь в 2004г. цех по производству роторных двигателей на ВАЗе закрыли. Лицензию на движок купили у Mazda.