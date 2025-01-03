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Молдова на пороге энергетического ада

Молдова на пороге энергетического ада

Энергетический Армагеддон в правобережной Молдове развивается не столь бурными темпами, как в Приднестровье, где остановились все предприятия и перестали работать учебные заведения, а сотни тысяч людей остались без газа и отопления.

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