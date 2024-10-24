В Москве наступает метеорологическая зима

Сегодняшнее утро в Москве началось с резкого похолодания, которое продолжает усиливаться. По данным Гидрометцентра РФ, в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока температура может опуститься до минус 20-28 градусов.
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