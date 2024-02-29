Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая после задержания

Об этом «Чемпионату» сообщил один из источников, знакомых с ситуацией. Второй источник не смог подтвердить информацию о нахождении Промеса в отделении полиции, но сообщил, что футболист «Спартака» до сих пор находится на территории ОАЭ.
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