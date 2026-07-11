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У Кейна спросили, кто из них с Холандом лучше: «Невозможно ответить. Мы разные, хотя нас видят как форвардов. Эрлинг – это зверь, машина физически»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался об Эрлинге Холанде в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2026 против команды Норвегии .

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