🇺🇿 Узбекистан определился с датой переписи населения: не опять, а снова Согласно проекту указа президента, всеобщая перепись граждан страны пройдёт с 15 июля по 21 августа 2026 года.
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🇺🇿 Узбекистан определился с датой переписи населения: не опять, а снова Согласно проекту указа президента, всеобщая перепись граждан страны пройдёт с 15 июля по 21 августа 2026 года.
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