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«Оставить заказчика в тени»: Польша раскрыла детали расследования терактов на «Северных потоках»

«Оставить заказчика в тени»: Польша раскрыла детали расследования терактов на «Северных потоках»

Польская прокуратура проводит расследование взрывов на «Северных потоках», однако в ходе разбирательств ей не удалось выявить никаких доказательств того, что члены экипажа яхты «Андромеда» были причастны «к нанесению ущерба» этим газопроводам.

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