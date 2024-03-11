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Позитив для оптимистов

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Экономист Гэлбрейт: западные санкции стали непреднамеренным подарком для России

Экономист Гэлбрейт: западные санкции стали непреднамеренным подарком для России

© РИА Новости Павел Бедняков Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Американский экономист Джеймс Гэлбрейт раскрыл неожиданные последствия западных санкций для экономики и развития России, пишет MP.

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