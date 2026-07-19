Два жителя Нью-Йорка погибли из-за вспышки «болезни легионеров»

Вспышка легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка унесла жизни двух человек. О втором смертельном случае власти сообщили на следующий день после первой жертвы, пишет New York Post со ссылкой на главу департамента здравоохранения города Алистера Мартина.
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